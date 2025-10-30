A Milano arriva un tram natalizio con esperienze e omaggi beauty | ecco come partecipare
Bottega Verde pensa già al Natale e presenta la sua collezione beauty a tutti i milanesi con un viaggio speciale. Dal 7 al 13 novembre il tram di Bottega Verde transiterà per le vie della città ospitando i passanti che avranno modo di scoprire 100 idee regalo di bellezza. Esperienze e omaggiChi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
