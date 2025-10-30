A Mercogliano un corso di danze ottocentesche presso la Loreto Academy

Il Corso di Danze Ottocentesche offre l'opportunità di apprendere e praticare balli tradizionali come Valzer, Quadriglie, Contraddanze, Polca e Mazurka. Siamo lieti di invitarti a unirti a noi per condividere la passione della danza in un contesto elegante e accogliente.Le lezioni si svolgeranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

