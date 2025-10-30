A Lugo nuova luce per lo skate park di via Colombo
Si sono conclusi i lavori per l'illuminazione dello skate park nel parco Vincenzo Giardino, in via Colombo a Lugo. L'intervento, dal costo di circa 25mila euro e finanziato con fondi comunali, ha consentito, oltre all'installazione di tre punti luci, anche la realizzazione di una nuova fontana. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
