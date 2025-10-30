A lezione di educazione idrica con ACEA. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la presidente di ACEA Barbara Marinali hanno premiato oggi le scuole vincitrici del contest nazionale 2024-2025 “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, nell’ambito del progetto ACEA Scuola Educazione idrica in cui si chiedeva di realizzare un cortometraggio sul risparmio e riuso dell’acqua. Da quest’anno l’iniziativa, finora rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sei regioni – con oltre 11mila adesioni-, è stata estesa a livello nazionale portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica: l’obiettivo è formare le nuove generazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A lezione di educazione idrica con Acea. Premiate le scuole vincitrici del contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta”