A lezione di educazione idrica con Acea Premiate le scuole vincitrici del contest nazionale Alla ricerca della goccia perduta

Panorama.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A lezione di educazione idrica con ACEA. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la presidente di ACEA Barbara Marinali hanno premiato oggi le scuole vincitrici del contest nazionale 2024-2025 “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, nell’ambito del progetto ACEA Scuola Educazione idrica in cui si chiedeva di realizzare un cortometraggio sul risparmio e riuso dell’acqua. Da quest’anno l’iniziativa, finora rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sei regioni – con oltre 11mila adesioni-, è stata estesa a livello nazionale portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica: l’obiettivo è formare le nuove generazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Panorama.it

a lezione di educazione idrica con acea premiate le scuole vincitrici del contest nazionale alla ricerca della goccia perduta

© Panorama.it - A lezione di educazione idrica con Acea. Premiate le scuole vincitrici del contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta”

Approfondisci con queste news

lezione educazione idrica aceaA lezione di educazione idrica con Acea. Premiate le scuole vincitrici del contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta” - Alla cerimonia di premiazione il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la presidente di ACEA Barbara Marinali. Scrive firstonline.info

lezione educazione idrica aceaAcea porta l’educazione idrica tra gli studenti: premiate le scuole vincitrici del contest nazionale - Obiettivo: formare le nuove generazioni sull’uso consapevole dell’acqua. Come scrive milanofinanza.it

lezione educazione idrica aceaUna scuola di Roma fra le vincitrici del contest Acea sul riutilizzo dell'acqua - L'Istituto Comprensivo Gianicolo è risultato fra i premiati regionali di "A Lezione di Educazione Idrica con Acea" ricevendo duemila euro per l'acquisto di materiale didattico ... Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lezione Educazione Idrica Acea