A La Pennicanza l’omaggio di Fiorello a James Senese

Lopinionista.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Nuovo appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Tre quarti d’ora di comicità, improvvisazione e attualità, che da lunedì prossimo saranno disponibili anche in formato visual al canale 202 del digitale terrestre. La puntata si apre con un omaggio commosso e affettuoso a James Senese: “Ricordiamo la sua classe e la sua arte. Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui durante la promozione cinematografica del documentario “Passione” di John Turturro”, le parole di Fiorello, che ha poi mandato in onda “’O Sanghe”, brano del compianto sassofonista napoletano, scomparso questa mattina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

