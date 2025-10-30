A House of Dynamite è il film più visto su Netflix | perché il thriller nucleare è un caso il messaggio e la spiegazione del finale

Quando un film conquista il primo posto nella classifica Netflix mondiale non è mai solo questione di intrattenimento. Ma quando quel film è A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, vincitrice dell’Oscar per The Hurt Locker, e il Pentagono si sente in dovere di diffondere un memo interno per criticarne il contenuto, allora capisci che c’è molto di più in gioco. Con 22,1 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dal lancio sulla piattaforma il 24 ottobre (gli ultimi dati disponibili), il thriller ha stracciato la concorrenza. Ma i numeri da capogiro sono solo l’inizio della storia. Perché A House of Dynamite non è semplicemente un film: è uno specchio puntato sul tallone d’Achille della sicurezza americana. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "A House of Dynamite" è il film più visto su Netflix: perché il thriller nucleare è un caso, il messaggio e la spiegazione del finale

