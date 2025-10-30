A gennaio vieni alla Juve Spalletti ha già chiamato un fedelissimo della SSC Napoli
La notizia è finalmente ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il club bianconero ha annunciato l’arrivo del tecnico toscano, che prende il posto di Igor per inaugurare un nuovo corso all’insegna del gioco offensivo e della mentalità vincente. Spalletti, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale italiana, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondisci con queste news
Vieni con noi DOMENICA 11 GENNAIO Giornata di Shopping a ROMA in occasione dei saldi Partenze da: Civitanova Marche: ORE 06.00 Porto Sant'Elpidio: ORE 06.15 Porto San Giorgio: 06.25 Pedaso ORE 06:40 Porto d'Ascoli: ORE 07.00 Possibilità - facebook.com Vai su Facebook
Brambati: "Grande occasione per Spalletti, la Juve ha sbagliato prima a non richiamare Conte" - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati parla così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: ... Riporta tuttojuve.com
Dalle salvezze al miracolo... bianconero: Juve, Spalletti sa già come si fa - L'allenatore di Certaldo è pronto per la sua nuova avventura a Torino, prendendo una squadra a stagione in corso come gli era già capitato: ecco com'è andata le altre volte ... Scrive msn.com
Due acquisti a gennaio e nuovo modulo: nasce la Juve di Spalletti - Decisiva può essere la pausa per le Nazionali dopo il match col Milan La Juventus ha una striscia aperta di quattro pareggi di fila, ... Da calciomercato.it