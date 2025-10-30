A gennaio vieni alla Juve Spalletti ha già chiamato un fedelissimo della SSC Napoli

Dailynews24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è finalmente ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il club bianconero ha annunciato l’arrivo del tecnico toscano, che prende il posto di Igor per inaugurare un nuovo corso all’insegna del gioco offensivo e della mentalità vincente. Spalletti, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale italiana, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gennaio vieni juve spallettiBrambati: "Grande occasione per Spalletti, la Juve ha sbagliato prima a non richiamare Conte" - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati parla così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: ... Riporta tuttojuve.com

gennaio vieni juve spallettiDalle salvezze al miracolo... bianconero: Juve, Spalletti sa già come si fa - L'allenatore di Certaldo è pronto per la sua nuova avventura a Torino, prendendo una squadra a stagione in corso come gli era già capitato: ecco com'è andata le altre volte ... Scrive msn.com

Due acquisti a gennaio e nuovo modulo: nasce la Juve di Spalletti - Decisiva può essere la pausa per le Nazionali dopo il match col Milan La Juventus ha una striscia aperta di quattro pareggi di fila, ... Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Gennaio Vieni Juve Spalletti