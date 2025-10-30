a garanzia di sicurezza sui pedali centomila euro arrivati da roma destinati al progetto bicipolitana

Al centro dell’attenzione i giovani e il lavoro nelle scuole della città ma anche interventi sulla segnaletica dei percorsi ciclabili, la digitalizzazione del progetto Bici(politana), restyling delle infrastrutture dedicate ed eventi capaci di coinvolgere la cittadinanza. Tutto questo sta sotto il cappello di “Bici(politana) Legnano: 100 anni in sella nella Città dell’industria, scuola e tempo libero“, il progetto con cui il Comune con l’Us Legnanese 1913 in qualità di partner ha ricevuto un finanziamento di 106mila euro partecipando a “Bici in Comune“, bando promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport per il tramite di “Sport e Salute“ e Anci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A garanzia di sicurezza sui pedali. Centomila euro arrivati da Roma destinati al progetto Bici(politana)