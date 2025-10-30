A fuoco il tetto di una casa a Masera

Novaratoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In fiamme il tetto di una casa a Masera.Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 ottobre, intorno alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Masera per l'incendio di un tetto di un edificio isolato di tre piani.L'incendio, prima di essere contenuto e poi estinto, ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Casa a fuoco, il tetto è crollato - ACQUALAGNAUna donna incinta all’ultimo mese, bambini piccoli e famiglie costrette a lasciare la propria casa: è lo scenario drammatico seguito all’incendio che martedì ha devastato una palazzina in ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Macerata, allarme in casa: il fuoco avvolge i pannelli fotovoltaici sul tetto - Allarme in un'abitazione della zona delle ex Casermette, a Macerata. Secondo corriereadriatico.it

Incendio del tetto in legno di una casa, paura il giorno di Pasqua - Alle 12:15 del giorno di Pasqua, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Don Giuseppe Viero ad Asiago per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione disposta su due livelli. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fuoco Tetto Casa Masera