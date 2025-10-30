A fuoco il tetto di una casa a Masera

In fiamme il tetto di una casa a Masera.Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 ottobre, intorno alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Masera per l'incendio di un tetto di un edificio isolato di tre piani.L'incendio, prima di essere contenuto e poi estinto, ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

AVVISO DEL SINDACO Nel pomeriggio di oggi un incendio ha interessato un edificio in via Mameli, dove erano in corso lavori sul tetto. Nessun ferito, né tra gli operai né tra gli occupanti. Immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Casa a fuoco, il tetto è crollato - ACQUALAGNAUna donna incinta all’ultimo mese, bambini piccoli e famiglie costrette a lasciare la propria casa: è lo scenario drammatico seguito all’incendio che martedì ha devastato una palazzina in ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Macerata, allarme in casa: il fuoco avvolge i pannelli fotovoltaici sul tetto - Allarme in un'abitazione della zona delle ex Casermette, a Macerata. Secondo corriereadriatico.it

Incendio del tetto in legno di una casa, paura il giorno di Pasqua - Alle 12:15 del giorno di Pasqua, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Don Giuseppe Viero ad Asiago per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione disposta su due livelli. Da ilgazzettino.it