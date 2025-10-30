A fuoco il casello di Brescia sud | fiamme da un tir carico di gomme autostrada chiusa

Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l’ A21 che collega Torino a Brescia. Le cause sono ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme, fermo in prossimità della struttura. Il rogo si è rapidamente esteso, distruggendo gran parte del casello e generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo, insieme al personale sanitario del 118. Non si registrano feriti o intossicati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A fuoco il casello di Brescia sud: fiamme da un tir carico di gomme, autostrada chiusa

