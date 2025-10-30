A fianco degli studenti che chiedono sicurezza serve un' azione decisa contro risse e rapine

Un gruppo di studentesse e studenti si è ritrovato, nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre, davanti all'Istituto Rondani per chiedere più sicurezza, maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e attenzione da parte dell'Amministrazione comunale. All'incontro ha partecipato anche il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Il Liceo San Benedetto al fianco del Parma Calcio per un Tardini più green! ? Sabato scorso alcuni studenti del Liceo Sportivo hanno partecipato a un evento davvero speciale allo Stadio Ennio Tardini, in occasione dell’avvio della raccolta differenzia - facebook.com Vai su Facebook

Studenti in piazza per la sicurezza, in centinaia al corteo: “rifiutare indifferenza e violenza” - La manifestazione si è conclusa a Palazzo Comitini, dove una delegazione di studenti è stata ricevuta dall’assessore alle politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli e il consigliere comunale Zacco ... Segnala blogsicilia.it

In Fvg studenti a lezione di sicurezza con il ping pong - Sarà il tennistavolo il veicolo usato dagli studenti per sensibilizzare sui temi della sicurezza nell'ambito della quinta edizione del progetto "We love safety Fvg", presentato oggi a Gorizia. Si legge su ansa.it

Micro-classi a fianco degli studenti disabili - Pascal manciata di allievi in aula a rotazione coi portatori di handicap che chiedono di frequentare Non sono le scuole superiori deserte del primo lockdown da ... ilrestodelcarlino.it scrive