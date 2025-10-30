A Cotignola un traguardo importante | ha compiuto 100 anni Amabile Villa

Mercoledì 29 ottobre ha compiuto cento anni la cotignolese Amabile Villa. Per l’occasione il sindaco di Cotignola Federico Settembrini ha fatto visita alla neocentenaria, omaggiandola con un bouquet di fiori e portandole gli auguri di tutta la comunità. Nata a Solarolo il 29 ottobre 1925 da Luigi Villa e Teresa Babini, entrambi operai, Amabile è cresciuta in una numerosa famiglia composta da sette sorelle e un fratello. Nel 1947 ha sposato Luigi Zaccarini, con cui ha condiviso 53 anni di matrimonio, assistendolo con dedizione per dieci anni durante la sua malattia. Dalla loro unione sono nati due figli e oggi Amabile è circondata dall’affetto di due nipoti e tre pronipoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

