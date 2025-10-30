Cercare di comprendere la figura di Chet Baker attraverso la lettura e la narrazione da parte dell’autore di un libro a lui dedicato, con l’accompagnamento di un gruppo che sottolinei le varie fasi musicali della sua carriera, può diventare un’esperienza olistica e totalizzante ed un’immersione profonda nelle pieghe di un personaggio dalle infinite contraddizioni. L’incontro con la storia e la musica di Chet Baker, a Città di Castello, presso The Frame-Art Lab, venerdì 7 novembre a partire dalle ore 21.00, organizzato dall’associazione Città di Castello Jazz & Blues, con il sostegno di Marco Sarti Jazz, del web magazine DoppioJazz ed il patrocinio del Comune, offrirà tutto questo ed anche di più. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Città di Castello un viaggio nella vita e nella musica di Chet Baker: tra genio, tormento e poesia del jazz