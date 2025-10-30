A chi parla il nuovo Football Manager 26?
Atteso per ben due anni, dopo che Sports Interactive ha staccato la spina alla realizzazione di Football Manager 2025 a favore della grande rivoluzione annunciata con il capitolo 26, il nuovo capitolo del manageriale calcistico più famoso al mondo presenta risposte a delle domande che nessuno si è posto, tra le quali: e se tentassi un approccio rivoluzionario e decisamente catchy pur di ottenere nuovo pubblico e giocatori? Scelta – e domande – legittima e la risposta l’abbiamo tra le mani, almeno nella misura in cui un giocatore decennale come il sottoscritto, all’avvio di una nuova stagione, si è trovato decisamente spiazzato dalla valanga di novità e ordine che il gioco finalmente apporta tanto nelle sue meccaniche che nelle schermate di navigazione per l’utente. 🔗 Leggi su Screenworld.it
