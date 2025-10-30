A che punto siamo con la High-tech economy? Il rapporto Ced

Nel solco degli studi degli economisti Premio Nobel per l'Economia 2025, tutte le analisi sviluppate in questi anni e contenute nei nostri Rapporti Strategici hanno evidenziato con forza il ruolo del progresso tecnologico nella crescita economica e nei processi di sviluppo. Non ci siamo però limitati a questo. Abbiamo, infatti, portato al centro del dibattito pubblico la relazione complessa tra Tecnologie, Crescita e Dinamiche Geostrategiche, attraverso il Rapporto Strategico sulla Sovranità Tecnologica: un documento che, è importante notarlo, abbiamo realizzato già nel 2020. Abbiamo poi identificato e sviluppato la strategia con cui Aziende e Stati possono gestire efficacemente queste dinamiche: la Coopetizione, ovvero la strategia in grado di combinare simultaneamente dinamiche sia competitive (sempre più in crescita) che cooperative (sempre più necessarie).

