A Cgil e Legacoop piace in parte il Dl Sicurezza sul lavoro Imbarazzo Pd

Ilfoglio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Persino la Cgil ha riconosciuto che l’intervento del governo per rafforzare la sicurezza sul lavoro “va in una direzione utile”. Finanche un riferimento della sinistra appenninica (e non so. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

a cgil e legacoop piace in parte il dl sicurezza sul lavoro imbarazzo pd

© Ilfoglio.it - A Cgil e Legacoop piace (in parte) il Dl Sicurezza sul lavoro. Imbarazzo Pd

Scopri altri approfondimenti

A Cgil e Legacoop piace (in parte) il Dl Sicurezza sul lavoro. Imbarazzo Pd - Sull'intervento del governo ci sono state aperture del sindacato di Landini (e dell'associazione di cooperative molto forte in Emilia- ilfoglio.it scrive

Luca Stanzione (Cgil): «Il senso dello sciopero? Dire che siamo dalla parte dell'umanità. Sul lavoro dialogo con l'arcivescovo Delpini» - «Essere in piazza significa affermare che stiamo dalla parte dell’umanità che la guerra tende a cancellare». Da milano.corriere.it

Sfida a sinistra Cgil-Legacoop - La Cgil e il ministro del Lavoro: due fattori del dibattito nazionale si ritrovano oggi, ore 18 in corso Diaz, davanti al teatro. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Legacoop Piace Parte