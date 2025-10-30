A Castel di Leva ha aperto un nuovo parcheggio da 50 posti in un’area abbandonata per anni

Ci sono voluti quasi 10 anni, ma adesso a Castel di Leva apre un nuovo parcheggio. Cinquanta posti pubblici in via Antonio Zanoni, e forse prossimamente anche un'area verde. Nuovo parcheggio a Castel di LevaLa novità è degli ultimi giorni, comunicata dal IX municipio tramite l'assessora ai Lavori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

! Per un #weekend pieno di #sapori al #RistoranteAgricoloconPizzeria. #AgricolturaNuovaCasteldiLeva Pranzo dalle ore 13.00 ` , Vai su Facebook

Linea 073 (Strampelli-Castel di Leva), deviata per lavori in via della Bisaccia. In direzione dei due capolinea, i bus proseguono per Selvotta-Carise-Moschiano. Disattivata la fermata 74023 - X Vai su X

Ha aperto a Castel Sant’Angelo la mostra che racconta la storia della committenza papale - Castel Sant’Angelo ospita fino al 31 agosto 2025 la mostra L’arte dei Papi, da Perugino a Barocci, curata da Arnaldo Colasanti in collaborazione con Annamaria Bova e ideata e organizzata dal Centro ... Si legge su exibart.com

Collision Mortelle à Castel di Leva - Le conducteur de l'un des deux véhicules, un Italien de 41 ans, est mort dans la collision. Secondo ilmessaggero.it

