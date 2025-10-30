a casa del vecchio amico tra libri antichi e collezioni ricordando spadolini

Grazie caro Presidente, per essere riuscito a ritagliare due ore, fra i suoi tantissimi impegni, per coronare il desiderio da tempo espresso di venire a visitare la dimora di un antico amico, scomparso ormai da più di trent’anni, ma così vivo e presente nella sua memoria per le tante battaglie comuni al servizio delle istituzioni e della Repubblica. Un’immersione nel mondo dei libri e della cultura volta in particolare ai giovani, che Le stanno tanto a cuore, come lo stava a Spadolini. Iniziando dalla Biblioteca, dove ha potuto apprezzare le formelle della Storia della Bibbia di Venturino Venturi, e quel vessillo tricolore appeso al palazzo della Misericordia, il 18 novembre 1865, allorché in Palazzo Vecchio il Parlamento apriva i lavori in Firenze capitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

