A Casa Bufalini ‘Aiuto digitale’ sportello di supporto per i servizi online della pubblica amministrazione

Le nuove tecnologie possono rendere la vita più semplice, ma per molti cittadini non è sempre facile orientarsi tra computer, smartphone e servizi online. Per questo è nato ‘Aiuto Digitale’, lo sportello di facilitazione digitale promosso da Casa Bufalini - Laboratorio Aperto del Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

