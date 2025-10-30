A Carrara la Prima Prova Nazionale di sciabola | dirette su Assalto – La Tv della Scherma

Da venerdì a domenica in pedana Cadetti, Giovani e Assoluti. In palio i primi pass per i Campionati Italiani 2026, con fasi finali trasmesse gratuitamente su Sportface TV. Tre giorni di grande scherma a Carrara. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre si disputa la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, appuntamento che apre la nuova stagione e mette in palio i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma la prossima primavera a Roma. La rassegna inizierà con la categoria Cadetti (Under 17), protagonista della giornata inaugurale. Sabato toccherà ai Giovani (Under 20), mentre domenica spazio agli Assoluti, con i big della sciabola azzurra. 🔗 Leggi su Sportface.it