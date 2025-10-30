A Ca’ Foscari il Master che forma i professionisti dei servizi agli studenti universitari
Ca’ Foscari Challenge School e l’Università Ca’ Foscari Venezia aprono le iscrizioni alla seconda edizione del Master di II Livello in “Diritto allo Studio Universitario”, in programma da febbraio a dicembre 2026 (iscrizioni entro il 10 dicembre 2025). Lunedì 17 novembre l'Open Day dedicato alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
