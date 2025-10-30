A bordo di una bici rapina il cellulare ad una guida turistica

Un tour che un gruppo di turisti ricorderanno non solo per le bellezze della Città Eterna. Una cartolina di un rapinatore che ha strappato lo smartphone dalle mani di una guida turistica. È accaduto in via dell'Esquilino, nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore.Guida turistica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'uomo, già sottoposto al regime di libertà vigilata, aveva tentato la fuga a bordo di una bici elettrica dopo essere stato scoperto, e poi bloccato, da due carabinieri liberi dal servizio Vai su Facebook

Violenza in via Agosti. Aggredisce un uomo e gli rapina il cellulare. Ma viene subito preso - Ripreso dalle telecamere e rintracciato dalle Volanti poco dopo lo scippo. Da msn.com

In bicicletta rapina il cellulare ad un uomo a Frattamaggiore - Sul posto è intervenuta la polizia che ha rintracciato e arrestato il rapinatore, ... Lo riporta ilmattino.it

Aggredisce e rapina un uomo del cellulare, denunciato a Reggio Emilia - Nella mattina di ieri, lunedì 20 ottobre, intorno alle ore 10:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in stazione “Storica” in quanto personale della Polizia Ferroviar ... Riporta sassuolo2000.it