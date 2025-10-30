A Bologna arriva Ilaria Salis | incontro con Plat tra polemiche e accuse di Fratelli d’Italia

È attesa oggi a Bologna l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, per un incontro organizzato dagli attivisti della piattaforma Plat, al centro delle ultime settimane di tensione per l’occupazione del palazzo Asp di via Don Minzoni, destinato a diventare uno studentato pubblico.L’appuntamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

