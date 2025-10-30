A Benevento la prima tappa nazionale dei formaggi FriP nati dalla ricerca del Policlinico di Milano
Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile. La Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha siglato con Neupharma un accordo di licenza esclusiva relativo a un proprio brevetto per la produzione di formaggi a ridotto contenuto di fosforo biodisponibile, adatti dunque anche a pazienti che soffrono di insufficienza renale. La metodica brevettata nasce dalla ricerca clinica e traslazionale condotta presso la Fondazione e consente di ottenere prodotti lattiero-caseari con caratteristiche organolettiche indistinguibili dal prodotto standard e caratteristiche nutrizionali innovative, idonei anche all’inserimento nella dieta dei pazienti con insufficienza renale cronica, inclusi coloro che sono sottoposti a trattamento dialitico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
