A Benevento la prima tappa nazionale dei formaggi FriP nati dalla ricerca del Policlinico di Milano

Ildenaro.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile. La Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha siglato con Neupharma un accordo di licenza esclusiva relativo a un proprio brevetto per la produzione di formaggi a ridotto contenuto di fosforo biodisponibile, adatti dunque anche a pazienti che soffrono di insufficienza renale. La metodica brevettata nasce dalla ricerca clinica e traslazionale condotta presso la Fondazione e consente di ottenere prodotti lattiero-caseari con caratteristiche organolettiche indistinguibili dal prodotto standard e caratteristiche nutrizionali innovative, idonei anche all’inserimento nella dieta dei pazienti con insufficienza renale cronica, inclusi coloro che sono sottoposti a trattamento dialitico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

benevento prima tappa nazionaleUna ricerca del Policlinico di Milano diventa realtà: al via i formaggi FriP privi di fosforo assorbibile. Presentazione lunedì a Benevento - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo ... Segnala ntr24.tv

benevento prima tappa nazionaleParte dal Sud la presentazione della ricerca dei formaggi FriP - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi Fr ... Da ansa.it

Ricerca Policlinico Milano diventa realtà: al via i formaggi FriP - La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha siglato con Neupharma un accordo di licenza esclusiva relativo a un proprio brevetto per la produzione di formaggi a ridotto ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Benevento Prima Tappa Nazionale