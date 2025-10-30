A 160 all' ora in mezzo a San Nicolò per scappare dalla polizia locale | denunciato

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’estate, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, nonché di promozione della convivenza civile e della coesione sociale, la Polizia Locale di Rottofreno ha potenziato i controlli sul territorio. L’attività si è concretizzata con una presenza più. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

