a 12 anni in strada su moto da cross una dozzina di multe ai genitori

Ad appena 12 e 13 anni sorpresi a scorrazzare con moto da cross su strade pubbliche, attorno al nuovo stabilimento Amazon. Scattano le segnalazioni e arrivano maxi sanzioni ai genitori, mentre le moto, prive di assicurazione, vengono sequestrate per la confisca. I due adolescenti erano in sella a moto che possono circolare solo su piste o aree private, ma che invece correvano su strade pubbliche poco frequentate. Non avevano inoltre l’età per guidarle, oltre ad aver scelto il luogo sbagliato. I residenti hanno allertato la polizia locale, lamentando rumori continui derivanti da possibili gare di motocicli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

