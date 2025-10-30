7 ottobre Usa e Israele a conoscenza del piano di Hamas | 28 settembre 1° alert 5 e 6 settembre rapporto CIA su attacco imminente - VIDEO

Il 6 ottobre, funzionari americani hanno diffuso un nuovo rapporto basato su fonti israeliane. I documenti indicavano “attività insolite” da parte di Hamas: movimenti di uomini, esercitazioni e comunicazioni anomale. Israele, dunque, sarebbe stato a conoscenza dell'attacco di Hamas, ma non avrebbe f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

