7 ottobre George Galloway | Netanyahu ordinò piano Hannibal combattenti e civili israeliani uccisi da Idf per impedire cattura di Hamas - VIDEO
La cosiddetta direttiva Hannibal impone alle forze israeliane di usare tutta la forza necessaria per impedire che soldati vengano catturati dal nemico, anche se ciò comporta la morte di chi si trova accanto a loro. Secondo le ricostruzioni richiamate da Galloway, la direttiva sarebbe stata attivata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
