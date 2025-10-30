7 ottobre 007 Egitto | Tel Aviv ha ignorato i nostri avvertimenti Netanyahu concentrato solo su giro di vite su sicurezza in Cisgiordania

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un funzionario dell'intelligence israeliana smaschera l'Idf e Netanyahu sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 007 dell'Egitto hanno riferito che Tel Aviv ha ignorato tutti gli avvertimenti in merito al 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas. Un funzionario dell'intelligence egiziana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

7 ottobre 007 egitto tel aviv ha ignorato i nostri avvertimenti netanyahu concentrato solo su giro di vite su sicurezza in cisgiordania

© Ilgiornaleditalia.it - 7 ottobre, 007 Egitto: “Tel Aviv ha ignorato i nostri avvertimenti, Netanyahu concentrato solo su giro di vite su sicurezza in Cisgiordania”

Contenuti che potrebbero interessarti

Guerra a Gaza, secondo giorno di negoziati in Egitto. Scontri tra polizia e manifestanti al corteo non autorizzato a Bologna - Concluso il secondo round di colloqui su Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto a Sharm El- Lo riporta fanpage.it

7 ottobre, è allarme: vietato il corteo pro-Hamas. A Bologna niente manifestazione, Roma sorvegliata speciale - Evitare blocchi prolungati di stazioni ferroviarie e aeroporti, effettuare interventi tempestivi in ... Si legge su ilmessaggero.it

Venti salme ancora a Gaza, l’Egitto invia gli 007 a cercarle. Israele chiude il valico - TEL AVIV – I servizi segreti egiziani starebbero muovendosi dentro Gaza per individuare i resti degli ostaggi ancora da recuperare. Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 7 Ottobre 007 Egitto