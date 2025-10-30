+67mila al lavoro al mese+176mila anno

12.00 A settembre si registra un aumento degli occupati pari a 67mila unità,+0,3%, su base mensile e pari a 176mila unità (+0,7%) su base annua. Lo comunica l' Istat sottolineando che su base mensile il tasso di occupazione sale al 62,7%. "Il numero di occupati, pari a 24 milioni 221 mila è in crescita rispetto al mese precedente".Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 551mila), calano quelli a termine (2 milioni 466 mila) e risultano stabili gli autonomi (5 milioni 204 mila). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it