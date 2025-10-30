65 anni dalla nascita di Maradona | gli auguri del Napoli il ricordo in città e nel mondo

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Armando Maradona avrebbe festeggiato in queste ore il suo 65esimo compleanno. Il ricordo dell'ex capitano del Napoli, in città e nel resto del mondo, è sempre vivo. Tante le iniziative previste nel capoluogo campano per ricordare l'ex ‘Pibe de Oro’. Sul profilo ufficiale Instagram del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

65 anni dalla nascita di Maradona: gli auguri del Napoli, il ricordo in città e nel mondo - Il ricordo dell'ex capitano del Napoli, in città e nel resto del mondo, è sempre vivo. Riporta napolitoday.it

65 anni nascita maradonaMaradona, Napoli celebra i 65 anni del suo eterno numero 10 - Napoli celebra i 65 anni di Maradona con eventi, ricordi e aneddoti che raccontano il mito dentro e fuori dal campo. Scrive europacalcio.it

65 anni nascita maradonaMaradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli - Circolano su web, vengono cliccate sui social. Si legge su rtl.it

Cerca Video su questo argomento: 65 Anni Nascita Maradona