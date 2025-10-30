5 nuovi arresti per il furto dei gioielli al museo louvre di parigi incluso uno dei principali sospettati

È stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi un terzo sospettato in relazione al furto al Louvre del 19 ottobre. Lo riferisce Bfmtv citando proprie fonti. Il sospettato è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti. Oltre al sospettato, la procuratrice della capitale francese Laure Beccuau ha annunciato altri 4 nuovi fermi. “Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino”, ha precisato la procuratrice, aggiungendo che la refurtiva non è stata ancora ritrovata. Ieri l’Interpol e la polizia tedesca hanno ufficialmente diffuso le immagini dei gioielli rubati, invocando l’aiuto delle persone per recuperare gli otto oggetti dal valore stimato di 88 milioni di euro, trafugati dalla Galleria d’Apollon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

