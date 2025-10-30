5 milioni di euro intascati | smascherata maxi truffa assicurativa in Abruzzo e Molise

Abruzzo24ore.tv | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chieti - Tra le province di Chieti e Isernia, un agente assicurativo avrebbe creato un sofisticato sistema di frode che ha coinvolto oltre cento clienti, intascando premi non versati. Un agente assicurativo, attivo nelle province di Chieti e Isernia, è stato denunciato per una presunta truffa da circa 5 milioni di euro. Le indagini, coordinate dal gruppo della Guardia di Finanza di Isernia e dalla Procura locale, hanno ricostruito un articolato meccanismo illecito che ha coinvolto centinaia di clienti e una compagnia assicurativa. Secondo quanto emerso, tra il 2016 e il 2023 l’intermediario raccoglieva i premi dei clienti per polizze vita, facendo loro versare le somme su un conto corrente a lui riconducibile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

