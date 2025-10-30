4° concorso internazionale di canto lirico niccolò van westerhout

Baritoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 14, sabato 15 novembre 2025Teatro Comunale Niccolò van Westerhout, Mola di Bari4° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICONiccolò van WesterhoutPrima prova – Eliminatoria (prova a porte chiuse)Seconda prova – Semifinale (prova aperta al pubblico). 🔗 Leggi su Baritoday.it

