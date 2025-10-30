3I ATLAS | il terzo visitatore interstellare spiegato semplice

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo “ospite” arriva da fuori del Sistema solare: 3IATLAS. È il terzo oggetto interstellare mai osservato, dopo 1I?Oumuamua (2017) e 2IBorisov (2019). La sigla 3I indica proprio l’ordine di scoperta tra i visitatori interstellari; ATLAS è il programma di survey che lo ha individuato. Cos’è 3IATLAS (in 90 secondi) Quando e come osservarlo La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

3i atlas il terzo visitatore interstellare spiegato semplice

© Periodicodaily.com - 3I/ATLAS: il terzo visitatore interstellare spiegato semplice

Argomenti simili trattati di recente

La cometa 3I/ATLAS svelerà oggi i suoi segreti più nascosti? - Il corpo celeste interstellare 3I/ATLAS tocca oggi il perielio: telescopi puntati per scoprire la sua vera natura e composizione chimica unica. Segnala nextme.it

3i atlas terzo visitatoreLa coda della cometa 3I/Atlas cambia direzione, l'astrofisico di Harvard: «Andate in vacanza entro il 29 ottobre, poi chissà cosa accadrà». Ma la Nasa: niente di strano - Assomiglia moltissimo, in quasi tutti i sensi, alle comete che conosciamo» ... Secondo msn.com

3I/ATLAS e il “protocollo di sicurezza” NASA, cosa c’è di vero? - Un oggetto sconosciuto arriva dallo spazio profondo e scatena ipotesi di allarmi segreti, protocolli NASA e persino astronavi aliene. ecointernazionale.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 3i Atlas Terzo Visitatore