3I ATLAS | il terzo visitatore interstellare spiegato semplice

Un nuovo “ospite” arriva da fuori del Sistema solare: 3IATLAS. È il terzo oggetto interstellare mai osservato, dopo 1I?Oumuamua (2017) e 2IBorisov (2019). La sigla 3I indica proprio l’ordine di scoperta tra i visitatori interstellari; ATLAS è il programma di survey che lo ha individuato. Cos’è 3IATLAS (in 90 secondi) Quando e come osservarlo La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - 3I/ATLAS: il terzo visitatore interstellare spiegato semplice

