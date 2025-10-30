30 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 30 ottobre è il 303° giorno, alla fine dell’anno mancano 62 giorni.Santi del giorno: San Germano di Capua (Vescovo)Proverbio del giorno: Castagne e vino nuovo culo mio ora ti provo.Oroscopo del 30 ottobre 2025 – GiovedìLe previsioni dell’Intelligenza Artificiale: amore, lavoro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche questi approfondimenti

Oroscopo di mercoledì 29 ottobre. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi Vai su Facebook

Almanacco | Giovedì 30 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio - Orson Welles trasmette per radio un realistico adattamento de La guerra dei mondi, causando il panico in tutti gli Stati Uniti, il giocatore del Perugia Renato Curi muore durante una partita contro la ... Secondo modenatoday.it

L'oroscopo di giovedì 30 ottobre, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Si legge su ilmattino.it

Giovedì 30 ottobre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - Scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, che ogni giorno racconta agli appassionati di ... Da vicenzatoday.it