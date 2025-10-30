30 ottobre Madonna della Bruna | appare con le sembianze di una misteriosa giovane

30 ott 2025

Oggi ricordiamo la Madonna della Bruna, apparsa molti secoli fa a un contadino sotto le vesti di una ragazza misteriosa. Con grande sorpresa l’uomo scoprirà che si trattava della Vergine Maria.  La Madonna della Bruna, fervente Protettrice della città di Matera, è al centro di una delle storie che la tradizione ci tramanda più affascinanti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

