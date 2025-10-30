30 ottobre Madonna della Bruna | appare con le sembianze di una misteriosa giovane
Oggi ricordiamo la Madonna della Bruna, apparsa molti secoli fa a un contadino sotto le vesti di una ragazza misteriosa. Con grande sorpresa l’uomo scoprirà che si trattava della Vergine Maria. La Madonna della Bruna, fervente Protettrice della città di Matera, è al centro di una delle storie che la tradizione ci tramanda più affascinanti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mercoledì 29 ottobre, il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Curtatone accoglierà, alle ore 18.30, l’immagine sacra della Madonna di Nagasaki. Il rito si terrà contemporaneamente al viaggio dei vescovi delle Diocesi lombarde in Terra Santa, che si sv - facebook.com Vai su Facebook