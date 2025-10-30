30 ottobre la stazione Santa Maria Novella di Firenze compie 90 anni
Firenze, 30 ottobre 2025 – Il 30 ottobre del 1935 veniva inaugurata la nuova stazione di Santa Maria Novella, i cui lavori erano iniziati nel 1933. La stazione, opera di Giovanni Michelucci, è considerata uno dei capolavori del razionalismo italiano. Proiezioni video, canzoni fiorentine, reading di brani sulla stazione, performance di swing, il ballo tipico degli anni trenta, e interventi a tema oltre a una mostra fotografica dell’archivio Alinari saranno il modo per rendere omaggio a una delle opere più preziose del razionalismo italiano nel nostro Novecento. L’appuntamento. “Le arti per i 90 anni della Stazione SMN di Firenze” è l’evento organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze per celebrare l’opera progettata da Giovanni Michelucci e dal Gruppo Toscano e inaugurata nel 1935. 🔗 Leggi su Lanazione.it
