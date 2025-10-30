24ore Business School lancia Executive Master | formerà i manager del futuro

Milano, 30 ottobre 2025 – Formare la nuova classe dirigente dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali: con questo obiettivo nasce l’ Executive Master per consiglieri di CdA e sindaci di 24ORE Business School, realizzato in partnership scientifica con Assogestioni, l’associazione che riunisce le società di gestione del risparmio in Italia. Un progetto inedito nel panorama formativo nazionale, pensato per chi già siede – o si prepara a sedere – nei luoghi dove si decide il destino delle imprese, pubbliche e private. Il Master prenderà il via il 14 novembre 2025 e prevede 105 ore di formazione suddivise in sette weekend, con una formula blended che alterna lezioni in presenza a Milano e sessioni in live streaming. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

