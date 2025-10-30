2 novembre | Leone XIV al Verano di Roma per la commemorazione dei defunti
Roma, 30 ottobre 2025 – Per la giornata del 2 novembre, dedicata alla commemorazione dei defunti, il vicario di Roma, cardinale Angelo De Donatis, presiederà la tradizionale celebrazione al cimitero monumentale del Verano. Alla cerimonia parteciperanno anche autorità civili e militari, oltre ai fedeli che ogni anno visitano il camposanto per ricordare i propri cari. Durante la funzione verrà deposta una corona di fiori presso il Sacrario Militare e sarà ricordato Papa Leone XIV nel giorno della sua memoria liturgica. Le celebrazioni proseguiranno per tutta la giornata con messe e momenti di preghiera nei diversi settori del cimitero capitolino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
L'Arcidiocesi di Torino riprende gli appelli del Santo Padre Leone XIV per la pace e ha pertanto invitato a tutte le parrocchie, le associazioni e i movimenti a partecipare ad una veglia di preghiera per la pace che si terrà sabato 1 novembre, Solennità di Tutti i S - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA: Papa Leone XIV si recherà in #Turchia il 27 novembre. Sarà in Turchia e #Libano per il suo primo viaggio apostolico. Il viaggio di Papa Leone XIV si svolgerà dal 27 al 30 novembre in Turchia dove terrà un pellegrinaggio a #Iznik in occasione del - X Vai su X
Grande attesa per Papa Leone XIV che dirà messa per la prima volta al cimitero del Verano il 2 novembre - Il pontefice si recherà a commemorare i defunti alle 16 nel cimitero romano nel cuore della città, a comunicarlo è stato giovedì mattina il Vicariato ... Segnala roma.corriere.it
Il 2 novembre la Messa di Papa Leone al Verano - Nel giorno della commemorazione dei defunti, il pontefice presiede la celebrazione eucaristica all'ingresso monumentale, alle 16. Secondo romasette.it
Papa Leone celebra la Santa Messa al Verano il 2 novembre - Le Domenica 2 novembre, giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle ore 16, Papa Leone XIV presiederà la celebrazione eucaristica all’ingresso monumentale del Cimitero del Verano. Lo riporta acistampa.com