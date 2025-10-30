2 novembre | Leone XIV al Verano di Roma per la commemorazione dei defunti

Roma, 30 ottobre 2025 – Per la giornata del 2 novembre, dedicata alla commemorazione dei defunti, il vicario di Roma, cardinale Angelo De Donatis, presiederà la tradizionale celebrazione al cimitero monumentale del Verano. Alla cerimonia parteciperanno anche autorità civili e militari, oltre ai fedeli che ogni anno visitano il camposanto per ricordare i propri cari. Durante la funzione verrà deposta una corona di fiori presso il Sacrario Militare e sarà ricordato Papa Leone XIV nel giorno della sua memoria liturgica. Le celebrazioni proseguiranno per tutta la giornata con messe e momenti di preghiera nei diversi settori del cimitero capitolino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

