18 anni è la nipote più grande di Donald Trump | chi è Kai e perché ora tutti parlano di lei

Una nuova Trump sta per fare il suo ingresso nel mondo dello sport professionistico. Kai Madison Trump, nipote del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si prepara infatti al suo debutto ufficiale nel circuito della Lpga, la prestigiosa Ladies Professional Golf Association. La giovane, appena diciottenne, è stata invitata da uno sponsor a partecipare al torneo Annika, che si terrà dal 13 al 16 novembre al Pelican Golf Club di Belleair, in Florida. Un evento di primo piano, con un montepremi da 3,25 milioni di dollari — circa 2,79 milioni di euro — e un parterre di stelle del golf femminile mondiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

