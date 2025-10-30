14 famosi chiusi in un castello sono divisi in traditori e leali i primi si conoscono e sanno chi uccidere i secondi devono andare a intuito cercando di evitare il fuoco amico

N on si può dire che ci fossero comitati che stessero spingendo per l’arrivo di The Traitors in Italia, sta di fatto che uno dei reality recenti più premiati è da oggi in streaming su Prime Video. Dall’Olanda, con il titolo originale De Verraders, il format nato nel 2021 di leali e traditori chiusi in un castello a giocare a ne rimarrà uno solo ha dunque una versione italiana (produce Fremantle Italia per Amazon MGM Studios). Alla conduzione c’è Alessia Marcuzzi, in un inedito ruolo di castellana dark (benino ma non bene) che sorride poco e sprona molto il gruppo di concorrenti che sta accumulando più vittime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

