100 milioni dal Manchester United per un giocatore del Napoli ma poi…

I partenopei rifiutarono un’offerta praticamente irrinunciabile per un ex calciatore azzurro da parte del Manchester United. I red devils arrivarono ad offrire circa 100 milioni di euro per un difensore partenopeo, con un rifiuto arrivato poi da parte della società di Aurelio De Laurentiis Kalidou Koulibaly e il retroscena della mancata cessione Il centrale di . L'articolo 100 milioni dal Manchester United per un giocatore del Napoli, ma poi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scott Carson secondo portiere del Manchester City come stile di vita. 106 minuti giocati in 5 anni con Pep Guardiola, 12 titoli e £1,56 milioni di stipendio l'anno. E a 40 anni ti ritiri!! www.supercazzola.it - facebook.com Vai su Facebook

Manchester United, il mistero di Carrington: nel centro sportivo da 50 milioni mancano le lavanderie - X Vai su X

100 milioni dal Manchester United per un giocatore del Napoli, ma poi… - I partenopei rifiutarono un'offerta praticamente irrinunciabile per un ex calciatore azzurro da parte del Manchester United. Come scrive dailynews24.it

Koulibaly: "100mln dallo United, ma Ancelotti si sarebbe dimesso il giorno dopo..." - "Il Napoli aveva ricevuto un’offerta del Manchester United da 100 milioni e l’aveva rifiutata. Riporta tuttonapoli.net

Koulibaly: «Litigavo sempre con Sarri. Ancelotti ha fermato la mia partenza allo United» - Kalidou Koulibaly, difensore trentaquattrenne ex Napoli è tornato a parlare a distanza di diverso tempo della sua esperienza in Italia. Si legge su ilmessaggero.it