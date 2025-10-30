1° trapianto al mondo arteria polmone

11.40 Al Sant'Andrea di Roma, per la prima volta al mondo, in un caso di tumore al polmone, è stato eseguito un trapianto di un'arteria polmonare. L'intervento su un uomo di 70 anni. La neoplasia era infiltrante nell'arteria polmonare, associata all'asportazione dell'intero polmone di sinistra. L'arteria era criopreservata in Spagna. L'intuizione è stata di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci. Team guidato dal direttore Erino A. Rendina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

#Roma Per la prima volta al mondo in un caso di tumore al polmone, al Sant'Andrea è stato eseguito un #trapianto di un'arteria polmonare, in una paziente over 70. L'intervento è avvenuto il 17 luglio scorso. L'arteria era criopreservata a Barcellona. - facebook.com Vai su Facebook

Roma da guinness, al Sant’Andrea il primo trapianto al mondo di arteria polmonare su paziente con tumore - Per la prima volta al mondo in un caso di tumore al polmone , all’Aou Sant'Andrea di Roma è stato eseguito un trapianto di un’ arteria polmonare , in una ... Da gazzettadelsud.it

SANT’ANDREA, PRESENTAZIONE TRAPIANTO DI ARTERIA POLMONARE - Giovedì 30 ottobre, alle ore 10 e 30, presso l’Aula 3 della Facoltà di Medicina e Psicologia in via Giorgio Nicola Papanicolau a Roma (uscita del Gra “Ospedale Sant’Andrea”), sarà prese ... Lo riporta 9colonne.it