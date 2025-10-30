?? Lutto per Andrea Delogu | Morto il Fratello Evan Oscar a Soli 18 Anni

Lawebstar.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane Evan Oscar Delogu, fratello della nota conduttrice e autrice Andrea Delogu, è deceduto in un tragico incidente in moto a Bellaria Igea Marina.? La Tragedia in Moto a Bellaria Igea Marina La conduttrice Andrea Delogu è stata colpita da un lutto immenso: la scomparsa del fratello Evan Oscar Delogu a soli 18 . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

lutto per andrea delogu morto il fratello evan oscar a soli 18 anni

© Lawebstar.it - ?? Lutto per Andrea Delogu: Morto il Fratello Evan Oscar a Soli 18 Anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

lutto andrea delogu mortoLutto per Andrea Delogu: morto il fratello Evan Oscar Delogu a 18 anni - Il fratello della conduttrice Andrea Delogu, Evan Oscar Delogu, 18 anni, è morto in un incidente in moto a Bellaria Igea Marina. Lo riporta alfemminile.com

lutto andrea delogu mortoGrave lutto per Andrea Delogu: è morto a 18 anni, in un incidente stradale, il fratello Evan - Il fratello della conduttrice era in sella alla sua moto a Bellaria, in provincia di Rimini, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della luce. Riporta vanityfair.it

lutto andrea delogu mortoGrave lutto per Andrea Delogu: morto in un incidente stradale il fratello Evan - Grave lutto per la conduttrice Andrea Delogu: il fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Andrea Delogu Morto