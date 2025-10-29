Zverev siluro contro Sinner | Ci stai sulle pa*** da 2 anni

Alexander Zverev ha reagito con filosofia alla sconfitta subita contro Jannik Sinner nella finale del torneo di Vienna. Rispetto agli Australian Open, il tedesco è apparso più sereno, probabilmente perché, nonostante la delusione per la rimonta incassata dopo un ottimo primo set, ha confermato a se stesso di poter competere alla pari con un giocatore come l’azzurro. La conferma è arrivata dalle sue parole durante la premiazione dell’ Erste Bank Open. Dopo aver preso il microfono, Zverev si è rivolto direttamente a Sinner con un tono scherzoso e diretto: "Prima di tutto, vorrei iniziare con un argomento molto spiacevole: Jannik, stai rompendo le p***e a tutti i giocatori da due anni!". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zverev, siluro contro Sinner: "Ci stai sulle pa*** da 2 anni"

