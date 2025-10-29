Ztl Fascia Verde a Roma proroga per Euro 3 e Euro 4 dal primo novembre | quali veicoli possono accedere

Dall'1 novembre è attiva la Ztl Fascia Verde nel territorio di Roma Capitale. Come da delibera regionale, i limiti resteranno quelli attuali. Bocciato il sistema del Move-in. Gli orari e tutti i divieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

