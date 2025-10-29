Zohran Mamdani chi è il favorito per diventare il nuovo sindaco di New York

A giugno Zohran Mamdani ha vinto a sorpresa le primarie del Partito democratico battendo l’ex governatore Andrew Cuomo. Sconosciuto fino a pochi mesi fa, il 34enne è adesso il favorito sul repubblicano Curtis Sliwa e sullo stesso Cuomo, che correrà come indipendente, per diventare il nuovo sindaco di New York. I cittadini della Grande Mela sono chiamati al voto il 4 novembre. Ecco le cose da sapere su Mamdani. La madre è una regista famosa. Un comizio di Zohran Mamdani (Ansa). Mamdani potrebbe diventare il primo sindaco di New York nato in Africa, di fede musulmana e di origini indiane. È infatti nato il 18 ottobre 1991 a Kampala, figlio di un docente di studi post-coloniali presso la Columbia University, ugandese ma originario del Gujarat e musulmano sciita, e della regista indiana Mira Nair, di religione induista, Leone d’Oro a Venezia con Monsoon Wedding. 🔗 Leggi su Lettera43.it

