Zohran Mamdani chi è il favorito per diventare il nuovo sindaco di New York
A giugno Zohran Mamdani ha vinto a sorpresa le primarie del Partito democratico battendo l’ex governatore Andrew Cuomo. Sconosciuto fino a pochi mesi fa, il 34enne è adesso il favorito sul repubblicano Curtis Sliwa e sullo stesso Cuomo, che correrà come indipendente, per diventare il nuovo sindaco di New York. I cittadini della Grande Mela sono chiamati al voto il 4 novembre. Ecco le cose da sapere su Mamdani. La madre è una regista famosa. Un comizio di Zohran Mamdani (Ansa). Mamdani potrebbe diventare il primo sindaco di New York nato in Africa, di fede musulmana e di origini indiane. È infatti nato il 18 ottobre 1991 a Kampala, figlio di un docente di studi post-coloniali presso la Columbia University, ugandese ma originario del Gujarat e musulmano sciita, e della regista indiana Mira Nair, di religione induista, Leone d’Oro a Venezia con Monsoon Wedding. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Zohran Mamdani è la voce che può scuotere davvero la politica americana. Nato in Uganda da genitori indiani e cresciuto nel Queens, è oggi uno dei volti più radicali e coerenti della sinistra USA. La sua possibile vittoria a New York non sarebbe solo una sfid Vai su Facebook
Dentro il fenomeno Zohran Mamdani candidato sindaco di New York. La versione estesa per @RSIInfo_ del reportage andato in onda al Telegiornale #TG20 @RSIonline - X Vai su X
Chi è Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York dei Democratici - Continua a tenere banco l’acceso dibattito intorno alla figura del giovane che ha vinto le primarie contro Cuomo. Come scrive tg24.sky.it
Il musulmano Zohran Mamdani alla guida di New York, la speranza di una sinistra americana malata di wokismo - Le elezioni per il sindaco di New York ci riguardano. Segnala iltempo.it
Sanders e Ocasio-Cortez sostengono Zohran Mamdani: “Il mondo guarda New York” - Il candidato socialista e musulmano è favorito alle elezioni per il sindaco della città: per Sanders e AOC è una sfida simbolica per tutta la sinistra americana ... Scrive msn.com