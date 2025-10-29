Zicchieri il ricordo di Rampelli alla Camera | Con lui l’orizzonte di una politica migliore
A cinquant’anni dall’omicidio di Mario Zicchieri, militante sedicenne del Fronte della Gioventù freddato da un agguato davanti alla sede del Msi di via Gattamelata a Roma, Fabio Rampell i ne celebra il ricordo nell’Aula di Montecitorio. “Il 29 ottobre 1975, esattamente mezzo secolo fa, un ragazzo di 16 anni era accanto alla sede del Msi del quartiere Prenestino a Roma, quando fu assaltata da un commando di Potere Operaio. Mario Zicchieri, trafitto al basso ventre da colpi incrociati di fucile a canne mozze, morì dissanguato. Un altro ragazzo, Marco Lucchetti, sopravvisse con decine di proiettili in corpo per altri anni ancora. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Il ricordo non muore. Mario #Zicchieri giovane vita spezzata dall’orrore comunista. - X Vai su X
“Cinquanta anni con te”: a Roma al teatro San Luca il Memorial in ricordo di Mario Zicchieri Vai su Facebook