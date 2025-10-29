Inter News 24 Zenga, ex portiere e allenatore di Serie A, ha grandi aspettative sul centravanti nerazzurro Pio Esposito: le parole. Nel prepartita di Inter Fiorentina, l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Inter TV, commentando il momento della squadra di Cristian Chivu e soffermandosi su alcuni temi tattici e individuali. Zenga ha spiegato che ogni allenatore porta la propria filosofia e il proprio modo di intendere il gioco, sottolineando che le differenze di stile tra i tecnici sono normali e spesso rappresentano un valore aggiunto. Ha poi ricordato che, al di là delle evoluzioni moderne, l’aspetto fondamentale per un portiere resta la capacità di parare, più che quella di partecipare alla costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zenga a Inter TV: «Ogni allenatore ha le sue idee. Esposito? Dna eccezionale, crescerà con Chivu»